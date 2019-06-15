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Sivas’ta satranç rüzgarı esti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Okullar arası minikler-küçükler satranç il birinciliği” turnuvası yapıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:01
Sivas’ta satranç rüzgarı esti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Okullar arası minikler-küçükler satranç il birinciliği” turnuvası yapıldı.


12-13 Haziran’da Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen satranç turnuvasına 25 okuldan 110 sporcu katılım sağladı.


Heyecan dolu satranç turnuvası 3 kategoride gerçekleştirilirken, sporcular dereceye girebilmek kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi.


Müsabakada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları, okullara ise kupaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Urhan, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, antrenörler ve veliler takdim etti. Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Urhan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:01
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