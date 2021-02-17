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Yerel Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:15:00 -
Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Niyazi Küçükaslan idaresindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Funda, Kerem (11) ve Berat Küçükaslan (9) Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede Muhammet Şahin'in kullandığı 58 UA 957 plakalı ticari araç da kontrolden çıkarak devrildi.

Araçtakiler jandarma ve polis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yanındaki 2 kişi, çekici gelene kadar üşümemeleri için jandarma aracında bekletildi.

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