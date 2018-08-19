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Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole yuvalanması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:19
Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 kişi yaralandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Osmandede mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden İbrahim P. (58) idaresindeki 06 FV 3870 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Nursel Hacer P. (45), İlayda P. (17) ve Cısıl Y. (14) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nursel Hacer ve İlayda P. Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:19
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. sivas
  5. şarampol
  6. kaza

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