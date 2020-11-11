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Aktüel Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:36:38 -
Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1'i ağır 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Z.A. yönetimindeki 34 AAJ 842 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Bahçeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kelkit Çayı kıyısına düştü.

Kazada otomobilde bulunan A.A. (45), M.A. (56) ve T.A. (60) yaralandı. Ambulanslarla Tokat'ın Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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