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Sivas'ta otobüste kalp pili duran çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir otobüs seyir halindeyken kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetişirdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:41
Sivas'ta otobüste kalp pili duran çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta, Toptancılar-Galericiler Sitesi seferini yapan halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, AVM durağından yolcuları aldıktan sonra otobüste bir çocuğun fenalaştığını fark etti. Ayakta yolculuk yapan çocuk hemen bir koltuğa oturtuldu. Otobüsdeki diğer yolculardan hastaneye gitmek için izin alan Taşdemir çocuğu ve ailesini Numuna Hastanesi ek binasına götürdü.

Taşdemir, "AVM'nin önünden yolcuları aldıktan sonra 4-5 durak sonra arkadan 'Kaptan, yolcumuz fenalaştı bayıldı. Kapıları aç aşağıya indirelim' dediler. Ben de 'Aşağıya indirmeye gerek yok hastane yolumuzun üzerinde hemen hastaneye götürelim' dedim. Ben normal bayılmış bir hasta sandım ama çok ciddi bir hastalığı varmış kardeşimizin. Kalp pili durmuş, aldık hastaneye götürdük. Orada doktor, 'Biz gerekli müdahaleyi yapıp ambulansla başka bir hastaneye sevk edeceğiz' dedi. 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Allah'tan şifalar diliyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Kalbi pille çalışıyormuş inşallah şifasına kavuşur. Yolculara da rica ettim. 'Kusura bakmayın inecek yolcuyu da indiremiyorum hemen hastaneye gidiyorum' dedim. Yolcular da anlayışlıydı. Sivas olarak yardımsever bir halkız. Kimse bir şey demedi hemen hastaneye sürdüm otobüsü. Yolcular da teşekkür etti. Önemli olan çocuğun hayata tutunması" dedi.

Otobüs şoförü Taşdemir daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi ve önünde kaza yapan otomobilde bulunan anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ile gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:41
  1. Sivas
  2. Kusura

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