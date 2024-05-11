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Yerel Sivas'ta nesli tehlike altındaki balaban kuşu görüntülendi
Yerel

Sivas'ta nesli tehlike altındaki balaban kuşu görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 10:22:00 -
Sivas'ta nesli tehlike altındaki balaban kuşu görüntülendi

Sivas'ın Divriği ilçesinde nesli tehlike altında bulunan balaban kuşu, bir doğasever tarafından görüntülendi.

Afrika, orta ve güney Avrupa, batı ve güney Asya ve Avustralya'da yayılış gösteren ve göçmen kuşlar arasında bulunan balaban, Sivas'ın Divriği ilçesinde fark edildi. Bataklıkta yaşayan ve boyları 70 santimetreye kadar ulaşan balaban kuşu, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Nesli tehlike altında bulunan balaban fark edildiğinde hareketsiz kalmasıyla bilinirken, balık ve böcek yiyerek besleniyor.

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