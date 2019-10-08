Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i asker 9 yaralı Sivas'ta mahkumları taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5'i asker 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı. Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yoluIlıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Sağlık durumları iyi Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı. Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.