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Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i asker 9 yaralı

Sivas'ta mahkumları taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5'i asker 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

08 Ekim 2019 Salı 08:53
Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i asker 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yoluIlıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı. Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:53
  1. Mardin
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. mahkum taşıyan nakil aracı
  5. Sivas-Tokat kara yolu
  6. Ilıca Göleti
  7. Ambulans

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