Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi açılışa hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarını ağustos ayında tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Müzeye dönüştürülen evde incelemede bulunan Ayhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir projeyi tekrar yerinde gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun önemli bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Ayhan, "Hakikaten bu olaya çok boyutlu bakmak gerekir. Rabbım bizlere böyle büyükler nasip eylemiş. Onun ülke sevdasından, derinliğinden, büyük bir mütefekkir olması hasebiyle ilham alıp, hizmet etmek nasip olmuş." dedi.

Yazıcıoğlu'nun düşüncelerinden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, dava adamının doğduğu yer olan, anılarını biriktirdiği, ülke sevdasına sevdalar kattığı, ülkesi için büyük hayaller kurduğu doğduğu toprağa hizmet edebilmek, onun doğduğu yeri, anılarını gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir çalışma başlattık. Hakikaten çok şanslı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada bulunan 7'den 70'e herkesin alakası, katkısı var. Herkes kendini çok şanslı hissetsin ki böyle bir dava adamının doğduğu yere hizmet ediyoruz. İyi bir noktaya geldik, Yazıcıoğlu'nun evinin önündeki evin kamulaştırılması buna biraz daha anlam kattı. İnşallah ağustos ayı içerisinde herkesi kucaklayacak şekilde buranın açılışını gerçekleştireceğiz.”

Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evinin müzeye dönüştürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, “İnşallah burası herkesin istifade ettiği, heyecanla gelip görmeyi arzu etti güzel bir mekan olacak." diye konuştu.

Harun köyünde yem bitkisi hasat programına da katılan Vali Ayhan, ilçede devam eden bazı yatırımları da inceledi.