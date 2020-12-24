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Aktüel Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı
Aktüel

Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:39:15 -
Sivas'ta kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza uygulandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okey salonu ile kıraathanede kumar oynayan 26 kişiye 15 bin 708 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde, il merkezinde bir okey salonu ile kıraathaneye baskın düzenledi.

Okey salonu ve kıraathanedeki 24 kişiye 392'şer, 2 işletme sahibine ise 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 708 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız olarak kullanılan okey salonu ise Sivas Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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