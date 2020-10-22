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Aktüel Sivas'ta kültür sanat
Aktüel

Sivas'ta kültür sanat

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:01:55 -
Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu sahneye koyacak.

William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı romantik komedi oyunu, Sivaslı sanatseverlerle buluşacak.

Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, Türkçeye Nurettin Sevin'in çevirdiği oyunu, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.

Oyunda, Serkan Yanar, Kardelen Göktaş, Samet Sünbül, Hülya Keli, İsmail Tütüncü, Turgut Yalçın, Canan Koyuncu, İnanç Keteci, Emin Taşcıoğlu, Peri Nilhan Öğütçen, Mürüvvet Küçükçoban, Belgin Ünlü, Ziya Utku Yılmaz, Burcu Baytekin ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

Oyun, bugün ve 24 Ekim Cumartesi günü 19.30'da sahnelenecek.

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