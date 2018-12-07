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Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği! 200 hayvan telef oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Aluçlubel köyünde meydana gelen koyun- keçi vebası nedeniyle 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

07 Aralık 2018 Cuma 17:58
Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği! 200 hayvan telef oldu

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde, koyun- keçi vebası nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

​İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde yaklaşık bir ay önce koyun ve keçi ölümleri görülmeye başlandı. Ölümler devam edince köylüler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Köye gelen ekipler, ölümlerin vebadan kaynaklandığını tespit etti. Köylüler tedirgin olurken, köyden hayvan alım ve satımı da durduruldu. Ayrıca veteriner hekimler köye gelerek ilaçlama ve aşılama çalışması yaptı.

'Bu bir afet, bize yardımcı olsunlar'

Antalya'da 40 yıl yaşadıktan sonra döndüğü köyünde hayvancılık yapan Ekrem Çelik (66) kredi ile aldığı 125 küçükbaş hayvandan 60'ının telef olduğunu belirterek, "60 hayvanımı kaybettim. Veba hastalığı çıktı. Bu bir afet. Hayvanlarım kırılıyor. Sadece bende değil, köydeki tüm arkadaşlarda bu hastalık var. Bu bir afettir. Ben büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Yapacak bir şey yoktur. Ölümler devam ediyor" dedi.

Eşi Zeynep Çelik ise, "1 aydır bu hastalık var. Yem yemiyor, su içmiyorlar. Ölümler devam ediyor. Sadece bizim köyün çevresinde bu ölümler var'' diye konuştu.

'Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu'

Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirterek, "Hayvan ölümleri sonrası ekiplerin yaptığı tahlil sonuçlarında veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Burada yetiştiricilerimiz çok mağdur. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Ölümler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama yapıldı. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bu yetiştiricilere yardım edilsin" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:58
  1. Antalya
  2. Sivas
  3. Zara
  4. Aluçlubel Köyü
  5. koyun- keçi vebası

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