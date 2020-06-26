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Aktüel

Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla'ya giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:53:03 -
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla'ya giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

İl Pandemi Kurulu, ilçede Kovid-19 vakalarının artması üzerine giriş çıkışların kontrollü sağlanması kararı aldı.

Kararın ardından polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu.

İlçeye giriş yapan araçlar polis ekipleri tarafından durdurulurken, görevliler araçtaki vatandaşların ateşlerini ölçüyor ve maske veriyor.

Köylerden ilçe merkezine gelen vatandaşlara da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, ilçeye giriş yapan araçlardaki vatandaşların kimlik bilgilerini de kayıt altına alıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Şarkışla'daki vakaların bulaş kaynağının Ankara ve Kayseri'den ilçeye gelenler olduğunu belirtmiş, bu nedenle ilçeye giriş çıkışların kontrol altına alınacağını açıklamıştı.


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