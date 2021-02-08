Sivas'ta korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Beştepe merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Beştepe merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Beştepe merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Beştepe merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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