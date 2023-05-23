Sivas'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta katıldığı miting programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmaları şu şekilde:

Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Emniyet rakamını açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle coşkuyu yaşamamıştım. Biliyorum pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. 5'te 5 yapabilirdiniz. Önemli değil önemli olan pazar günü. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbim'e hamdolsun. Masanın etrafında olanlardan Sivaslı olan vardı. Biz hızlı tren dediğimizde, 'Ne gerek var' diyordu. Bay bay Kemal'in takvimini o yaptı. Pazar günü onlara Osmanlı tokadı yakışır. Sizlerin gururunu paylaşmak için yüksek hızlı trenimizi 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz hızlı trenle gidiyor, Ankara'ya 2, İstanbul'a 6 saatte. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün hızlı tren konforu yaşıyor. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor, İcraat gerektiriyor. Uzunluğu 405 km ulaşan bu hat, diğer illere kadar götüreceğiz. Kayseri'ye de bağlantı hattı kuracağız. Kars'a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik hat açacağız. Bunları CHP genel başkanı gibi Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, omuz omuza yapacağız.

"SİNAN BEY'İN DESTEĞİ HAYIRLI OLSUN"

Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek, ulaşım altyapımızı da geliştireceğiz. Sinan Oğan Bey'in destek kararını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in kararının hayırlı olmasının diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti BBP ile zaten beraberiz. Sivas'ımızı da ülkemizin bir ucundan diğer ucuna giden hattımızın kavşak noktalarından biri haline getireceğiz. Bugün bize farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı bize tekrar gösterdiniz. Bugün gördük ki, Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil kavuşmanın şehri Sivas ile gurur duyuyoruz.

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"DEPREMZEDEYE HAKARET DİBİN DİBİDİR"

Yazıcıoğlu vatan aşığı bir dava adamı. Tek başına kalsa bile hakkı haykırmaktan çekinmeyen mizaca sahipti. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın büyük Türkiye'ye öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha yakışanı yaptı. Vekillikte yüzde 72 oy oranıyla tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Her birinize, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza 'cahil' demenin bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç çıkmadı diye 'Milletin karnı Togg' diye manşet etmek ne basın özgürlüğüne, ne de insanlığa yakışır. Bay bay Kemal siz Togg'u yapamadınız, biz yaptık. Depremzedelerimize hakareti dibin dibi olarak görüyoruz. 3 ay önce eşini çocuğunu kaybetmiş yaralı bir gönüle, böyle zulüm yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Yapılanlar CHP genel başkanı ve yoldaşlarının yakasına kara leke olarak yapışmıştır. Bu rezillikleri görmezden gelmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunlar CHP başkanının alnındaki utanç lekesini belirgin hale getirmiştir. İnşallah 28 Mayıs bu çirkin siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.

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