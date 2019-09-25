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Sivas'ta komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 9 gözaltı

Sivas'ta FETÖ tarafından 2011 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:07
Sivas'ta komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 9 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün 2011 yılındaki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas merkezli Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş, Ş.Y, R.A, M.T, İ.A, H.A, G.A, A.M. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen 9 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:07
  1. Aksaray
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Niğde
  6. Nevşehir
  7. Isparta
  8. Erzurum
  9. Ankara
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