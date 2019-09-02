Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Deliilyas beldesinde yaşayan 5 çocuk babası Önder Tek'i (59) bir süre önce kene ısırdı. Rahatsızlanan Tek, 18 Ağustos'ta KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tek, yapılan müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.



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