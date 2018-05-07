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Sivas'ta kazan patladı halk dağılan taşları gök taşı zannetti!

Sivas Şarkışla'da da hamamdaki kazanın patlaması sonucu düşen taşlar gök taşı zannedildi. Vatandaş ikna olmayınca kaymakam açıklama yaptı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:26
Sivas'ta kazan patladı halk dağılan taşları gök taşı zannetti!

TUĞLALAR GÖK TAŞI ZANNEDİLDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sabah saatlerinde belediye ait hamamın su kazanında basıncın etkisiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle hamamın üst kısmında bulunan tuğla, taş ve kazan parçaları etrafa saçıldı. Bu sırada gök gürültülü sağanak yağışın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar gök taşı düştüğünü zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazanda patlama meydana geldiğini ve etrafa saçılanların gök taşı değil tuğla, taş ve kazan parçaları olduğunu belirledi.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, "İlçemizde belediyemizin kiraladığı hamamda bugün eski kazanın patlaması sonucu özellikle bu hamamın çatı kısmında bulunan bazı taşlar hamam çevresine döküldü. Tabi burada bulunan taşların sıcak olmasından dolayı vatandaşlarımız hamamdan dökülen taşların gök taşı olduğunu düşünerek durumu bize bildirdiler. Vatandaşlarımızın böyle düşünmesine sebebiyet ise yakın zamanda görsel ve yazılı basında özellikle Türkiye’ye eski bir uzay aracının düşebileceği ihtimali üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılmıştı. Bu haberle bağlantı kurmak suretiyle bunun eski bir uzay aracı veya gök taşı olabileceği noktasında vatandaşlarımızın tereddütleri oldu. Devletimizin bütün kurumları gerekli her türlü tedbiri aldı. Olay yerinde yapılan tahkikat sonucunda bunun bir gök taşı değil hamamdaki kazan patlaması sonucu çatıda bulunan taşlardan kaynaklandığı değerlendirildi. Bu hususla ilgili başta Şarkışlalı hemşehrilerimiz olmak üzere herkes müsterih olabilir" dedi.

"KAZAN AŞIRI ISINDIĞI İÇİN PATLADI"

Hamam işletmecisi Süleyman Alabaş ise hamamdaki kazanın patladığını ifade ederek, "Kazan aşırı ısınma yaptığı için patlama meydana geldi. Patlama sonrası sağında ve solunda bulunan taşlar aşağıya düşüyor. Meteor zannedilmiş ama değil alakası yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:26
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