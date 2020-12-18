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Aktüel Sivas'ta karton yüklü kamyoneti yanan sürücüyü vali teselli etti
Aktüel

Sivas'ta karton yüklü kamyoneti yanan sürücüyü vali teselli etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:13:51 -
Sivas'ta karton yüklü kamyoneti yanan sürücüyü vali teselli etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta karton yüklü kamyoneti yanan kişiye vali destek sözü verdi.

Atilla Öztürk yönetimindeki 58 ACF 226 plakalı atık karton yüklü kamyonet, Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yanmaya başladı.

Yangın, kamyonetin kasasında bulunan kartonlar nedeniyle bir anda büyüdü. Sürücü seyir halindeyken, fark ettiği yangın nedeniyle aracı yol kenarına çekerek, kamyonetten indi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araçta hasar oluştu.

- Sivas Valisi Salih Ayhan, telefon ile arayarak teselli etti

Sivas Valisi Salih Ayhan'da ekmek teknesi yanan Atila Öztürk'ü cep telefonuyla arayarak, teselli etti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Ayhan'ın kendisine yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolda giderken duman gördüm, önce sis sandım. Vali konutunun önüne geldiğimde duman fazlalaşınca, sağa çekerek durdum. Baktığımda alevler yükselmeye başlamıştı. Vali Bey, telefonla aradı, her konuda yardımcı olacağını söyledi. 'Canınıza bir şey olmadıysa gerisi hiç sıkıntı değil, hallederiz' dedi. Valimizden Allah razı olsun."

Vali Salih Ayhan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Vatandaşımızı aradım, moralini bozmamasını söyledim. Gereken yardımı yapacağız." dedi.

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