Sivas’ta karate yaz okulu devam ediyor Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen karate yaz okulu antrenmanları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen karate yaz okulu antrenmanları devam ediyor.

Bu kapsamda karate çalışmaları Uzak Doğu Sporları Spor Salonu’nda tecrübeli antrenörler Serpil Karakaya Sarzep ve Aydın Arslandoğan yönetiminde aralıksız sürüyor.

İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan minik ve yıldız sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.

Karate antrenörleri Sarzep ve Arslandoğan ise antrenmanların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini belirtti.

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