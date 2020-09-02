  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü
Aktüel

Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:45:07 -
Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde karantina altına alınan genç kıza, jandarma ekibi doğum günü sürprizi yaptı.

Divriği ilçesi Başaören köyünde yaşayan Yağmur Metin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Köyündeki evinde karantinaya alınan Metin'in ailesi, 20 yaşına giren kızlarının doğum gününün kutlanması konusunda jandarmadan yardım istedi.

Metin'i telefonla arayan Divriği İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir kadın astsubay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete geleceklerini söyledi.

Daha sonra köye giden koruyucu kıyafetli jandarmalar, ellerinde doğum günü pastasıyla Yağmur Metin'in doğum gününü kutladı.

Hazırlanan sürpriz karşısında duygulanan Metin, jandarma ekibine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapal..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı