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Aktüel Sivas'ta kaçak avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza
Aktüel

Sivas'ta kaçak avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:52:57 -
Sivas'ta kaçak avlanan 54 kişiye 70 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta, av yasağı kapsamındaki çil keklik kuşlarını avlayan 54 kişiye, yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, 477 avcıyı kontrol etti.

Ekipler, başta çil keklik kuşu olmak üzere yasak kapsamındaki hayvanları yakalayarak kaçak avlanan ve limit aşımı yapan 54 avcıya yaklaşık 70 bin lira para cezası uyguladı.

Denetimlerde çil keklik kuşunun yanı sıra kınalı keklik ile tavşanın da bulunduğu 52 hayvan ele geçirildi.

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