  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 08:47:00 -
Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

 Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osman Başkara'nın (58) kullandığı 60 ABN 841 plakalı hafif ticari araç ile Uğur Kurt (34) idaresindeki 58 NF 468 plakalı canlı hayvan yüklü kamyonet,

Hanlı köyü yakınlarındaki Tokat yol ayrımında çarpıştı.

Sürücüler ile her iki araçtaki yolcular Seyfi Kurt (64), Ahmet Hasdemir (56), Abdullah Öncel (56) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Şarkışla ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23