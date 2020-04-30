Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre Sivas’ta ihracat 2020 yılı Mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 5 milyon 760 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,5 azalarak 2 milyon 9 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 10,1 azalırken ithalat da yüzde 8,7 oranında arttı.

Sivas’ın ihracat ürünleri içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal ürünler, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve gibi ürünler yer alıyor.