Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
F.Ö. (50) yönetimindeki 58 TL 448 plakalı kamyonet, Demircilerardı Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada M.D'ye (75) çarptı.
Kazada aracın altında kalarak ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü F.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.