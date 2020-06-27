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Aktüel

Sivas'ta fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 17:27:40 -
Sivas'ta fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçları kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U. (32), F.K. (21) ve R.Ç. (28) tutuklandı, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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