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Yerel Sivas’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Yerel

Sivas’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:14:00 -
Sivas’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütleri çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Cezaevine gönderildi

Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan G.A. isimli şahıs yakalandı. G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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