  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sivas'ta feci kaza: 8 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:30:00 -
Sivas'ta feci kaza: 8 yaralı

Kürşat Durmuş (41) idaresindeki 38 GK 287 plakalı otomobille Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı