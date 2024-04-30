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Yerel Sivas'ta eve yıldırım isabet etti
Yerel

Sivas'ta eve yıldırım isabet etti

Yeniakit Publisher
2024-04-30 18:01:00 -
Sivas'ta eve yıldırım isabet etti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir eve isabet eden bir yıldırım hasara yol açtı. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Gemerek ilçesi Ali Kemal Mahallesinde bir eve yıldırım isabet etti. E.G’ye ait eve isabet eden yıldırım maddi hasara yol açtı. Evin içi adeta savaş alanına döndü.

O esnada evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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