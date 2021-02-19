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Yerel Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza
Yerel

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza kesildi. Oynayan kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:15:00 -
Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kumar oynandığını tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

Evde iskambil kağıdı, üzerinde "geçersiz" yazılı para görünümlü kağıtlar, para ve havalı tüfek ele geçirildi. 

3'ü ev sahibi 11 kişiye Kabahatler Kanunu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı ihlalinden 28 bin 734 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.

Ev sahiplerine ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

 

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