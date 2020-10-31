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Aktüel Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:32:14 -
Sivas'ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Büyükakören köyünde Hasan Kavağaçıkan'a (76) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine köye giden Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasan Kavağaçıkan'ın yaralı kurtarıldığı yangında evde bulunan kız kardeşi Peruze Kavağaçıkan (71) hayatını kaybetti.

Yaralı Kavağaçıkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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