Yerel Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu
Yerel

Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu

ivas’ta 2026 kışının en sert günleri yaşanırken, dondurucu soğuklar şehirdeki su kaynaklarını adeta dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte, bölgenin önemli su rezervlerinden biri olan Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

SİVAS'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

 

Kentte 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)

