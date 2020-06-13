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Aktüel

Sivas'ta doğada bulunan yavru kurt hayvanat bahçesine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:04:07 -
Sivas'ta doğada bulunan yavru kurt hayvanat bahçesine teslim edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir vatandaşın doğada bularak evinde beslediği yavru kurt, Kayseri'deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın doğada bulduğu yavru kurdu evinde beslediği ihbarı üzerine ikametine gitti.

Yavru kurdu alan ekipler, ev sahibi hakkında idari işlem yaptı.

Yavru kurt, bakım ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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