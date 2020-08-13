  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta dinamit lokumu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:14:44 -
Sivas'ta dinamit lokumu ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 15 adet dinamit lokumu ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, 15 adet dinamit lokumu, 21 gram uyuşturucu madde, 220 gram kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 48 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı
Dünya

Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklikleri arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla düzeldiğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı