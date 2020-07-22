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Aktüel

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:37:34 -
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Eşref Dağ (39) yönetimindeki 06 BBU 814 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan Dağ, Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine sevk edildi.

Eşref Dağ'ın, yeni satın aldığı otomobiliyle Van'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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