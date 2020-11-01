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Aktüel Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Aktüel

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:01:51 -
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yusuf Sarıgüzel (55) yönetimindeki 58 ABU 242 plakalı kamyon, Sivas-Karaçayır kara yolunun Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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