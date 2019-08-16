0553 313 94 23

Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

16 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gökçekent köyünde arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin köyün çobanı Erdoğan Demir'e (53) ait olduğunu tespit etti.

Demir'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:40
  1. Sivas
  2. Suşehri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 270 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 270 lira seviyelerinde
    2. Çamura saplan inek itfaiye ekipleri..
    3. Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
    4. Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong..
    5. Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
    6. Bakan Akar ve kuvvet komutanları..
    7. Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak
    8. BM: İdlib’de 500 kişi öldü
    9. Kırklareli’de sürek avı
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    11. "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    12. Borsa güne yükselişle başladı
    13. Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi..
    14. Aydın ASKİ’den İkizdere Barajı..
    15. Aşkale’de “Sılada 3 gün” etkinliği
    16. Ayakkabı kutularından tabanca çıktı
    17. Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü
    18. Palandöken: “Kermes ticaret için değil..
    19. (Özel) Nişanlı çifte teşhir ürün şoku
    20. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler