Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çoban arazide ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gökçekent köyünde arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin köyün çobanı Erdoğan Demir'e (53) ait olduğunu tespit etti. Demir'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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