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Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:03:17 -
Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı, yeniden faaliyetine başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mart'tan beri kapalı olan ve yeniden açılan pazar alanında, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furkan Uğur Yurt incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdem, pazara gelen yaklaşık 2 bin kişiye maske dağıtıldığını belirterek, "Koronavürüs tedbirleri kapsamında pazar alanında gerekli dezenfeksiyon yapıldı. Şarkışla Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbirler alındı." dedi.

Vatandaşların tedbirlere uyduğunu anlatan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Görevliler ses yayın cihazlarıyla sürekli maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri pazar girişinde vatandaşa maske dağıtıyor. Pazarda hareketlilik var. Burası Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı, herkese bol kazanç diliyorum. Bölgemiz açısından burası çok önemli."

Yurt da Şarkışla canlı hayvan pazarının, Kovid-19 nedeniyle normal süreden 2 hafta geç açıldığını, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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