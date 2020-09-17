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Aktüel Sivas'ta bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti
Aktüel

Sivas'ta bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:33:14 -
Sivas'ta bir kişi evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini öldürüp intihar etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesini av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Şenbağlar köyü girişinde Şenel Bulut (56), evlilik hazırlığı yaptığı E.A. (40) ve annesi Ş.A. (68) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bulut, av tüfeğiyle E.A. ve annesine ateş açtı.

İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, Bulut aynı silahla intihar etti.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna gönderildi.



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