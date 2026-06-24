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Yerel Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1'inin Durumu Ağır
Yerel

Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1'inin Durumu Ağır

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sivas'ta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1'inin Durumu Ağır

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Altıntabak Mahallesi Altıntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafların birbirlerine bıçakla saldırması sonucu A.T.A., E.A., T.D. (23) ve H.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan H.D.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi ve olayın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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