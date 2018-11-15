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Sivas'ta askeri araç devrildi! Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:28
Sivas'ta askeri araç devrildi! Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Sürücü ile araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:28
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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