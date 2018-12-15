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Sivas'ta araçlar yolda kaldı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Buzlanma sonucu olan kaza nedeniyle ise Sivas-Erzincan yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 02:23
Sivas'ta araçlar yolda kaldı

Kent genelinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar, şehirlerarası yollarda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar, Sivas-Erzincan yolu üzerinde seyir halindeki araçları etkiledi.

Kar yağışı ile birlikte görülen buzlanma nedeniyle Seyfebeli mevkiinde kayan bir TIR ile otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada TIR'ın kayan dorsesi ise Erzincan- Sivas istikametine yolun tek şeridinin kapanmasına yol açtı.

Arkadan gelenlerin de birikmesiyle onlarca araç yolda kaldı. Aynı istikamette rampada yolda kalan bazı TIR'lar da karayolu ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasıyla ilerleyebildi.

Ekiplerin kapanan yol nedeniyle diğer şeritte çalışma yapamaması üzerine yolu kapatan TIR'ın kaldırılması için kent merkezinden greyder istendi.

Yolda kalan sürücüler ise kar yağışına rağmen ekiplerin yollarda zamanında çalışma yapmamasını ileri sürerek tepki gösterdi. Yolun tekrar ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 02:23
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