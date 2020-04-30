  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas’ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:25:49 -
Sivas’ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.


TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 368 adet artarak 161 bin 569’e yükseldi.


Araçların 83 bin 910’unu otomobil, 32 bin 837’sini traktör, 26 bin 174’ünü kamyonet, 7 bin 510’unu motosiklet, 6 bin 106’sını kamyon, 3 bin 254’ünü minibüs, bin 291’ini otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.


4 bin 855 aracın devri yapıldı


TÜİK, 2020’nin Mart ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Mart ayında 4 bin 855 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 299’unu otomobil, 70’ini minibüs, 21’ini otobüs, 800’ünü kamyonet, 129’unu kamyon, 92’sini motosiklet, 3’ünü özel amaçlı araçlar, 441’ini de traktör oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı