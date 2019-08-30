Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Zafer Bayramı’nın 97’incı yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Salih Ayhan ve il protokolü Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.