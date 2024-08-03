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Yerel Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 19:24:00 -
Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

M.A.A. (30) idaresindeki 06 CNZ 471 plakalı otomobil, Harun köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan B.A. (30) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

D.T. (69) yönetimindeki 58 AFN 309 plakalı motosiklet Saraç köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü D.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

M.G'nin kullandığı 34 MJG 50 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Bedirli kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan M.G, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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