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Aktüel Sivas'ta 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı
Aktüel

Sivas'ta 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:12:57 -
Sivas'ta 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 köy ve bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre de Gürün ilçesi Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrası 18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.


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