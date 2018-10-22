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Sivas'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:09
Sivas'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas-Erzincan karayolu uygulama noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya  giden H.Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsünü durduran polis  ekipleri, araçtaki yolcuların kimlik kontrolünü yaptı. Kontrollerde kimlik ve  izin belgesi bulunmayan 1 çocuk, 1 kadın ve 15 erkek olmak üzere Afganistan  uyruklu 17 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Ankara'ya gitmek üzere otobüse  Erzurum'dan bindikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro  Amirliğindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği  belirtildi.

Otobüs şoförü H.Y. hakkında ise işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:09
  1. Sivas
  2. Erzurum
  3. Erzincan
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. Düzensiz göçmen

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