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Aktüel

Sivas’ta 1 köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:00:49 -
Sivas’ta 1 köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek.


Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada , “Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde uygulanan Karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 08 Mayıs 2020 tarih ve saat 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir “ifadelerine yer verildi.

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