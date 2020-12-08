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Spor Sivasspor'un yer aldığı gruptaki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
Spor

Sivasspor'un yer aldığı gruptaki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubunda İspanya'da oynanması gereken Villarreal - Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:14:00 -
Sivasspor'un yer aldığı gruptaki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

İspanyol ekibi Villarreal'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın müsabaka için gerekli asgari oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle 10 Aralık'taki karşılaşmanın oynanmayacağı ifade edildi.

UEFA'nın önümüzdeki günlerde her iki kulüp ile de görüşüp, durumu değerlendirerek konu hakkında karar vereceği belirtildi.

Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Villarreal liderliği garantilemiş, Karabağ'ın ise şansı kalmamıştı.

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