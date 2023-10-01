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Spor Sivasspor’un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Spor

Sivasspor’un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 14:26:00 -
Sivasspor’un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan EY Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig’de son olarak bu sezonun 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 kaybetti. 5. haftada ise sahasında MKE Ankaragücü’ne 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 6. haftada ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Yiğidolar dün de Sivas’ta Hatayspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, 8. haftada ise deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

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