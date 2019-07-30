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Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi

30 Temmuz 2019 Salı 14:35
Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'da gerçekleştirdiği 9 günlük kampı tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Sivasspor, 22 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.

Kırmızı-beyazlılar, 9 gün süren kampta 2 hazırlık maçı yaptı. Sivas ekibi, bu maçlarda Hollanda temsilcileri Vitesse ve Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Kamptaki son antrenmanını bugün yapan Sivasspor, yarın sabah Düsseldorf Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönecek.

Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma 4 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, 4 Ağustos Pazar günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:35
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